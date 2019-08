Ariana Grande odwołała koncert w Polsce, fani oburzeni. „Kto zapłaci za łzy mojej córki?”

„Live Nation informuje, iż z powodów osobistych Artystki nastąpiły zmiany w wydarzeniu Ariana Grande Sweetener World Tour. Koncerty zaplanowane na 5 września w Hamburgu (Niemcy) i 8 września w Pradze (Czechy), zostały przełożone i odbędą się: 9 października (Hamburg) oraz 4 września (Praga). Z przykrością informujemy, że koncert Ariany Grande planowany na 9 września w Krakowie (Polska) zostaje odwołany”– czytamy na facebookowej stronie organizatora. „W celu uzyskania dodatkowych informacji bądź wystąpienia o zwrot, prosimy o bezpośredni kontakt z bileterią za pośrednictwem której kupili Państwo bilety” – dodano.

Dlaczego go nie przełożono?

Nie podano dokładnie na czym polegają wspomniane „powody osobiste”. Część fanów spekuluje, że ma to związek z przypadającą na 7 września pierwszą rocznicą śmierci Maca Millera, z którym była związana Grande. Osoby, które zakupiły bilet nie kryją oburzenia tym bardziej, że wejściówki rozeszły się w godzinę. „Niepoważne traktowanie polskich fanów. Dlaczego Niemcy i Czechy przełożone a Polska odwołana. Już drugi raz kupiłam córce bilet. Za pierwszym razem to zrozumiałe ale teraz, nie pojmuję. Bilety wyprzedane w ciągu godziny i takie traktowanie” – czytamy w jednym z komentarzy.

Jedna z internautek zasugerowała, że „Ariana chyba szczególnie nie lubi Polski skoro to już druga trasa na której odwołują tu koncert” . „Tak jak jeszcze wtedy byłam w stanie zrozumieć sytuację ze względu na Manchester, tak teraz na to nie ma żadnego wytłumaczenia, zwłaszcza skoro to jedyny odwołany koncert” – dodała. „Na jakiej podstawie koncert w Polsce jest odwołany, a te w innych krajach przełożone?” – dopytywał ktoś inny.

O ile fanom przysługuje zwrot biletów, o tyle część z nich zwraca uwagę na inne istotne problemy. „Szkoda, że większość zarezerwowała hotele i transport i przepadną pieniądze” – czytamy w jednym z komentarzu. „Zwrot za bilety to jedno. A za łzy mojej córki kto zapłaci?” – zapytał jeden z internautów.

Odwołane koncerty w 2017 roku

Przypomnijmy, że artystka miała przyjechać do Polski już w 2017 r., ale jej zaplanowane dwa koncerty w Łodzi zostały odwołane przez zamach, do którego doszło w Manchesterze. Tragedia miała miejsce po koncercie Ariany Grande w Manchester Arenie w poniedziałek 22 maja 2017 roku. Zamachowiec samobójca zidentyfikowany jako 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi, zdetonował ładunek w tłumie wychodzącym z hali. Śmierć poniosły 23 osoby, a ponad 100 zostało rannych.