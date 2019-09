Michał Wiśniewski po raz piąty zostanie ojcem? Dominika Tajner komentuje

Portal Plejada.pl ujawnił, że Michał Wiśniewski wkrótce po raz piąty zostanie ojcem. Z informacji dziennikarzy wynika, że nowa partnerka muzyka – 35-letnia Paulina – jest w ciąży. Para miała poznać się na portalu randkowym. Na początku lipca kobieta wraz z czwórką dzieci wprowadziła się do podwarszawskiej willi wokalisty Ich Troje.

Pytany przez Fakt24 o to, czy jego rodzina wkrótce się powiększy, Michał Wiśniewski odmówił komentarza. Muzyk był także gościem „Pytania na śniadanie” w TVP2, gdzie mówił m.in. o wychowywaniu dzieci. Choć prowadzący program Tomasz Kammel i Marzena Rogalska próbowali podpytać muzyka o pojawiające się jego temat plotki, ten nie chciał zdradzić żadnych szczegółów dotyczących jego nowej partnerki. Do dzieci nawiązał tylko raz. Gdy inny gość programu stwierdził, że nie warto odrabiać prac domowych za dzieci, tylko im pomagać, Wiśniewski odparł, że jak się ma czworo czy pięcioro dzieci to sytuacja wygląda inaczej.

Dominika Tajner-Wiśniewska, która formalnie nadal jest żoną muzyka, powiedziała w rozmowie z Fakt24, że nie wie, czy informację o kolejnym dziecku muzyka są prawdziwe. – Nie wiem, czy to prawda, ale jeśli tak, to życzę im szczęścia – podkreśliła.

Cztery małżeństwa lidera Ich Troje

Kilka miesięcy temu czwarte małżeństwo lidera zespołu Ich Troje przeszło do historii. Dominika Tajner-Wiśniewska potwierdziła, że para się rozwodzi. Michał Wiśniewski ma już za sobą także trzy inne małżeństwa. W latach 1996–2001 był żonaty z piosenkarką Magda Femme, a w latach 2002–2006 tworzył związek małżeński z wokalistką Martą Mandaryną Mandrykiewicz, z którą ma dwoje dzieci: syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. W latach 2006–2011 jego żoną była Anna Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę.