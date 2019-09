Celiński zrecenzował nowy film Vegi. „Kaczyński w realu jest jednak kimś a nie idiotą”

W środę 4 września na ekrany kin trafił najnowszy film Patryka Vegi Polityka. Recenzję produkcji zamieścił Andrzej Celiński. „Dziwny film ta »Polityka«. Ja się na takiej formule, w jakiej została zrobiona nie znam. Piszę co widziałem” – rozpoczął swój wpis Andrzej Celiński. W ocenie polityka obsada filmu nie została odpowiednio dobrze dobrana.

„Szydło bez sensu. Źle grana. Jakie tam emocje poza tymi z ekranu deklamowanymi? A to w realu przecież tak filmowa postać! Mąż o klasę lepszy, ale scenariuszowo położony. Gdyby te jego kartofle połączyć z pełnionymi zawodowo rolami! Kaczyński powiedzieć, że bez głębi, to nie powiedzieć nic. Świetna rola Misiewicza, pardon, Królikowskiego jr. Może, znów scenariusz, za dużo j***ć, pie*****ć, c****w. Zmarnowany Zamachowski jako Rydzyk. Może na tej postaci trzeba było konstruować ten film? Taki dobrotliwy zakłamany dziadzio a nie typ prawdziwie złowrogi. Grabowski – Kaczyński. Nie wiem. Jakiś niedosyt. Kaczyński w realu jest jednak KIMŚ a nie idiotą. Po co fizykoterapeuta, rehabilitator Stuhr? Jakieś zakryte kołderką insynuacje? Nie rozumiem. Może to moje tylko ograniczenie? Świetna trzecioplanowa Mucha” – napisał polityk. W ocenie Celińskiego dobrze zagrali jedynie Antek Królikowski oraz Daniel Olbrychski.

„Film okropny. Zmontowany od czapy. Ale! Może ten Vega to genialny socjotechnik. Chce i potrafi coś istotnego powiedzieć nie-elitom. I może przyniesie to efekt? Ryzykowne. Ja nie wierzę. Zobaczymy. Może reżyser marny, lecz socjotechnik wielki. Jeśli odmieni bieg rzeczy. Ja, ze swoją wiedzą sądzę, że nie odmieni. Raczej jest przeciwskuteczny” – podsumował polityk.