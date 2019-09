To on był twórcą hitów Beyonce, Whitney Houston i Jennifer Lopez. Lashawn Daniels nie żyje

Informację o śmierci Lashawna Danielsa przekazało CNN. Autor piosenek w środę 3 września miał wypadek samochodowy na terenie Karoliny Południowej. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, co potwierdziła na Instagramie jego żona, April Daniels. „Z głębokim smutkiem informujemy o odejściu naszego ukochanego męża, ojca, członka rodziny i przyjaciela Lashawna Danielsa, który był ofiarą wypadku samochodowego w Karolinie Południowej” – napisała Daniels w imieniu rodziny, która poprosiła także o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie.

Kim był Lashawn Dawniels?

Daniels, który w grudniu obchodziłby 42 urodziny, współpracował z producentem Rodney'em „Darkichild” Jerkinsem. Odpowiadał za teksty do piosenek takich gwiazd jak Whitney Houston, Jennifer Lopez, Toni Braxton, Michael Jackson, Lady Gaga czy Beyonce. To jego pracy zawdzięczamy hity „Telephone” w wykonaniu duetu Beyonce-Gaga czy „It's Not Right but It's Okay”, który zaśpiewała Houston.

W 2001 roku Amerykanin otrzymał nagrodę Grammy za najlepszą piosenkę R&B za „Say My Name" Destiny's Child, a trzy lata później ponownie nominowano go do tej prestiżowej statuetki. „Love and War” w wykonaniu Tamar Braxton nie otrzymało jednak Grammy.

