Korwin-Piotrowska krytycznie o filmie „Polityka”. „Kaczyński i Szydło powinni dać Vedze medal”

„To najgorszy, obok »Ciacha« film Vegi. Już nawet »Botoks« był lepszy. Przynajmniej wzbudzał jakiekolwiek emocje. I było więcej słów na »k«. czyli było coś, co te nieudolne epizody ze sobą łączyło w jakąś całość. Kompletna pomyłka, długa, nudna, nieśmieszna, klisza goni kliszę, wszystko już widzieliśmy, w telewizji, w sieci, na memach i na kwejku, niczego nowego się dowiemy. Za to dowiedzieliśmy się z wywiadów z reżyserem o jego uzależnieniu od zarabiania pieniędzy, które pewnie wydaje na ciuchy w dziale dziecięcym w domu Vitkac. Teraz styknie na nowe Lambo” – stwierdziła Karolina Korwin-Piotrowska we wpisie zamieszczonym na Instagramie.

W ocenie dziennikarki „medialny geniusz marketingu i autopromocji, nakręcający do nieprzytomności spiralę chorych emocji, głownie wokół siebie i rzekomego niebezpieczeństwa dla jego bliskich w okolicach premiery filmu, przegrał z samym sobą i swoim ego”. „Jarosław Kaczyński powinien dać Vedze medal za to, jak został przez Andrzeja Grabowskiego uczłowieczony. Podobnie Beata Szydło. Osobny medal dla Vegi od rządu PiS za to, że otwarcie sugeruje dziennikarską ustawkę w pewnej szokującej sprawie, którą żyła cała Polska i która dała nam nagłówki gazet na całym świecie. Zastanawiam się, czy TVN nadal będzie włączał orgazmotron i informował z wypiekami o premierze tego dzieła, po tym, co Vega tam pokazał” – komentowała Korwin-Piotrowska.

Dziennikarka stwierdziła również, że „politycy to kretyni i ludzie bez moralności”. „Teraz jeszcze dowiemy się, że Vega ma chorobliwy kompleks, który nazywa się Smarzowski. Strasznie chciałby zrobić poważny film, który wstrząsnąłby Polską. Taki »Kler« albo »Wesele«, coś o czym nie zapomina się po wyjściu z kina w drodze na parking. Do tego trzeba jednak talentu, pokory, wizji filmu a nie tylko wizji rosnącego stanu konta, trzeba tej boskiej iskry, którą się ma albo nie i badania socjologiczne poprzedzające pisanie scenariusza tego nie zastąpią. Bo nic nie zastąpi autentycznego talentu Artysty a nie żadnego sławy i promocji w mediach marketingowca. A było zostać przy Pitbullach. I tylko świetnych aktorów żal, bo nie ma nic smutniejszego, jak oglądanie genialnych nazwisk, które wypruwają sobie żyły w kiepskim filmie” – podsumowała.