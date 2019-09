Z „Polityką” Patryk Vega znów odniósł komercyjny sukces. Ale rekordu nie pobił

1. „Kler” - 935 357 widzów

Gorzki dramat Wojciecha Smarzowskiego o kondycji i pozycji Kościoła w Polsce stał się nie tylko kulturalnym, ale i społecznym wydarzeniem. Obudził wielką dyskusję o związkach instytucji z polityką i biznesem, o chciwości księży, o pedofilii. Łącznie film w kinach obejrzało prawie 5,2 miliona widzów. To trzeci najlepszy wynik po 1989 – za „Ogniem i mieczem” (7,1 mln) i „Panem Tadeuszem” (6,1 mln). Tyle, że na „Kler” nie poszły szkoły.



2. „Polityka” 933 459 widzów

Patryk Vega jest mistrzem pr-u. Na sukces „Polityki” zadziałały nie tylko marka reżysera jako twórcy kina popularnego, ale i starannie przygotowana kampania, deklaracja, że „film zmieni wyniki wyborów”, sugestie, że autor był zastraszany przez „czołowych polityków” oraz regularnie wypuszczane do sieci sceny z produkcji.



3. „Pitbull: Niebezpieczne Kobiety” – 767 519 widzów

Znowu on! „Pitbulle” Vegi były nocnym koszmarem krytyków filmowych. Recenzenci podkreślali ich pustkę, braki warsztatowe, szczątkową fabułę. Nazywali je „zbiorem kiepskich klipów z YouTube’a”. Ale każda kolejna część serii, gdy u jej sterów pozostawał reżyser „Polityki”, odnosiła gigantyczny sukces komercyjny.



4. „Listy Do M.” 3 – 736 812 widzów

„Listy do M”. należą do popularnego w Stanach, ale nieczęstego w Polsce gatunku „filmów bożonarodzeniowych”. O powodzeniu serii zadecydowało poważne podejście twórców do widzów. Nie udają oni, że robią arcydzieła, proponują rzetelne, profesjonalne kino rozrywkowe.



5. „Botoks” – 711 906 widzów

„Botoks" był pierwszym filmem, który Patryk Vega zrealizował, kiedy po kłótni z producentem „Pitbulla", kolejną częścią cyklu zajął się Władysław Pasikowski. W swoim charakterystycznym stylu reżyser opowiedział o polskiej służbie zdrowia. I znów na nic się zdała krytyka – zarówno ze strony recenzentów, jak i lekarzy.

