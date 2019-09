Rod Stewart zmagał się ze śmiertelną chorobą. „Dobry Pan zaopiekował się mną”

Co roku w Wielkiej Brytanii z powodu raka prostaty umiera 11 tys. mężczyzn. Do swoich rodaków zaapelował Rod Stewart, który zachęca do poddawania się regularnym badaniom. Piosenkarz przy okazji przyznał, że sam walczył z chorobą.

Rod Stewart pojawił się w Surrey na imprezie charytatywnej na rzecz Prostate Project. Piosenkarz wystąpił na scenie, a towarzyszyła mu żona, Penny Lancaster. Artysta podczas przemówienia wyznał, że ostrzegał swoją ukochaną, iż podczas tego wieczoru dokona „coming outu”. 74-letni Stewart zdradził, że w lutym 2016 roku podczas rutynowych badań wykryto u niego raka prostaty. Przez następne trzy lata muzyk walczył ze śmiertelną chorobą, jednocześnie nie informując o tym mediów. – Nikt tego nie wie, ale pomyślałem, że nadszedł czas, by powiedzieć wszystkim. Teraz wszystko jest jasne – dodał Stewart. Remisja choroby Piosenkarz zwrócił się także do innych mężczyzn. – Chłopaki, naprawdę warto chodzić do lekarza – wyjaśnił Stewart cytowany przez Daily Mirror. Dodał, że w przypadku wykrycia choroby ważne jest pozytywne nastawienie oraz walka o swoje zdrowie. – Jestem teraz szczęśliwy, a dobry Pan zaopiekował się mną – przyznał 74-latek. Przy okazji poinformował, że od lipca nowotwór jest w remisji. Jak podają brytyjskie media, rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem wśród mężczyzn mieszkających w Wielkiej Brytanii. Co roku choroba jest wykrywana u ponad 47,5 tys. mężczyzn, a ponad 11,5 tys. z nich umiera. Czytaj także:

Aaron Carter szuka pomocy dla siebie i swojej mamy. Ujawnił, co mu dolega