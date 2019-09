Pako Lorente oraz Kazar partnerami hollywoodzkiej produkcji

Polsko-hollywoodzka produkcja „Dolina Bogów” zakwalifikowana została do głównego konkursu na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W ramach festiwalu odbędą się pierwsze pokazy długo wyczekiwanego filmu Lecha Majewskiego oraz spotkania z twórcami, w tym Berenice Marlohe, znaną do tej pory szerszej publiczności z filmu o perypetiach Jamesa Bonda.

Zdjęcia do filmu, za które wraz z Lechem Majewskim odpowiedzialny był Paweł Tybora powstawały nie tylko w Valley of the Gods, w stanie Utah, ale i w zamkach i pałacach południowej Polski. Muzykę filmową stworzył ceniony polski kompozytor, związany od lat z Hollywood, laureat Oscara - Jan A.P. Kaczmarek. O kostiumy do filmu zadbała Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Ewę Minge oraz wiodące polskie marki modowe Pako Lorente i Kazar.