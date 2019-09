„Pamięć nieulotna” – autobiografia Edwarda Snowdena. „Poświęcił swoją przyszłość dla dobra kraju”

W 2013 roku 29-letni wówczas Edward Snowden – były agent Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) i pracownik kontraktowy Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) – zaszokował świat, odchodząc z amerykańskiego wywiadu i ujawniając, że rząd Stanów Zjednoczonych w tajemnicy pracuje nad metodami przechwytywania i rejestrowania wszystkich rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i e-maili.

Doprowadziłoby to do powstania systemu masowej inwigilacji na niesłychaną skalę, który umożliwiałby wgląd w prywatne życie każdej osoby na świecie. Sześć lat po tym głośnym wydarzeniu Snowden w swojej książce po raz pierwszy ujawnia, jak pomagał tworzyć ten system oraz jak ostatecznie kryzys sumienia pchnął go do trudnych życiowych decyzji.

Od sielankowych klimatów przedmieść przy obwodnicy Beltway, gdzie spędził dzieciństwo, po tajne przydziały z ramienia CIA i NSA – „Pamięć nieulotna” to świadectwo błyskotliwego młodego człowieka, który dorastał w erze raczkującej ogólnoświatowej sieci, by potem stać się szpiegiem, sygnalistą, a w końcu – na wygnaniu – głosem sumienia internetu.

– Edward Snowden w wieku 29 lat zdecydował poświęcić swoją przyszłość dla dobra własnego kraju – mówi John Sargent, prezes wydawnictwa Macmillan Publishers USA. – Czyniąc to, wykazał się olbrzymią odwagą i niezależnie, co się o nim myśli, jego historia jest niesamowita. Bez wątpienia dzięki temu, co zrobił, świat stał się lepszym i bardziej prywatnym miejscem. Wydawnictwo Macmillan jest bardzo dumne, że to jego nakładem ukaże się „Pamięć nieulotna” – dodaje.

Kim jest Edward Snowden?

Edward Snowden urodził się w Elizabeth City w Karolinie Północnej i dorastał w okolicach Fortu Meade w Marylandzie. Z wykształcenia jest inżynierem systemów informatycznych. Zatrudniony jako urzędnik Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), był także pracownikiem kontraktowym Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Za swoją działalność na rzecz społeczeństwa otrzymał liczne nagrody, w tym Right Livelihood Award, Whistleblower Prize, Ridenhour Prize for TruthTelling i Medal Carla von Ossietzky’ego od Międzynarodowej Ligi Praw Człowieka. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Wolności Prasy (Freedom of the Press Foundation).

