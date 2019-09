Adam „Nergal” Darski znów szokuje. Podeptał obraz Matki Bożej

Muzyk opublikował 25 września zdjęcie na Facebooku, na którym widać zniszczony obraz przedstawiający Matkę Bożą. „O Matko pełna miłosierdzia módl się za nami” – widnieje napis nad wizerunkiem, który został przysłonięty przez buta Adama Darskiego. Zdjęcie szybko doczekało się wielu reakcji, w tym głosów fanów wyraźnie aprobujących zachowanie muzyka. Nie brakuje jednak także krytycznych komentarzy. „Tak jak lubię waszą muzykę i cały klimat tak uważam, że takie wrzutki są na poziomie przedszkola. Czemu to ma służyć?” – zapytał retorycznie jeden z internautów. „Panie Adamie nie rozumiem po co. A gdyby ktoś tak traktował Pana płyty? Jeżeli ktoś wierzy w te gusła jego sprawa, po co zniżać się do takiego poziomu? To nawet nie artystyczna prowokacja” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Nie pierwsze kontrowersyjne zachowanie

Adam Darski jest znany z kontrowersyjnych zachowań, w których wielu dopatruje się obrazy uczuć religijnych. W przeszłości wokalista podarł Biblię, a także śpiewał do Jezusa ukrzyżowanego na sztucznym penisie. We wrześniu 2018 roku o muzyku stało się głośno za sprawą nowego albumu grupy „I Loved You At Your Darkest”, którym Behemoth promował nowe piosenki podczas trasy koncertowej m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Danii oraz Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Tuż przed premierą albumu wokalista udostępnił na oficjalnym profilu zespołu na Facebooku nagranie, na którym karmi swojego psa ciasteczkami w kształcie krzyża. – Z zespołem Behemoth przygotowaliśmy limitowaną edycję karmy dla psów: God=Dog. Wszystko po to, żeby wspierać naszych przyjaciół. To mała czarna przekąska w kształcie krzyży. Być może to pierwszy raz w historii, kiedy krzyż może wymusić coś nowego dla nas – mówił Adam Darski.