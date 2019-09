James Hetfield trafił na odwyk. Metallica wydała oświadczenie, odwołuje koncerty

W wydanym przez grupę oświadczeniu poinformowano, w jaki sposób osoby, które kupiły już bilety na koncerty, mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy. Zespół podał także, że w przyszłości planuje przeprowadzić koncerty w miastach, w których teraz zostały odwołane.

W oświadczeniu zatytułowanym „Notka od Larsa, Kirka i Roba” czytamy: „Bardzo nam przykro poinformować naszych fanów i przyjaciół, że musimy odłożyć naszą nadchodzącą trasę po Australii i Nowej Zelandii. Jak zapewne większość z was wie, nasz brat James, zmaga się z uzależnieniem od wielu lat. Niestety, teraz musiał ponownie zgłosić się do programu leczenia, aby zacząć odzyskiwać swoje zdrowie. Chcemy dotrzeć do Twojej części świata, gdy tylko pozwoli nam na to zdrowie i harmonogram. Damy wam znać, jak najszybciej. Po raz kolejny jesteśmy zdruzgotani, że sprawiliśmy kłopot tak wielu z was, szczególnie naszym najbardziej lojalnym fanom, którzy przebywają ogromne odległości, aby być na naszych koncertach. Dziękujemy za wsparcie i zrozumienie dla Jamesa i, jak zawsze, dziękujemy za bycie częścią naszej rodziny” .

W sumie anulowanych zostało osiem koncertów, które zaplanowane były na terminy od 17 października do 2 listopada.

5-letni James Hetfield od lat zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Grupa zawiesiła w 2001 roku działalność, aby frontman i gitarzysta mógł podjąć leczenie w zamkniętej placówce.