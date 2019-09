Politycy, dziennikarze i ludzie kina żegnają Jana Kobuszewskiego. „Jakiś ciepły promyk zgasł”

Jarosław Jakimowicz



Jan Kobuszewski to polski aktor i kabareciarz. Urodził się w 1934 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Był związany z kabaretem Dudek i kabaretem Olgi Lipińskiej. To dzięki nim zyskał ogromną popularność. Wystąpił w ok. 2 tysiącach programów telewizyjnych.

Znany był także z ról w popularnych serialach telewizyjnych. Zagrał m.in. w „Wojnie domowej”, w serialu „Alternatywy 4” czy w „Zmiennikach” (1986), a także w takich filmach „Poszukiwany, poszukiwana”, „Nie ma róży bez ognia” i „Brunecie wieczorową porą”.

Kobuszewski prywatnie był mężem aktorki Hanny Zembrzuskiej-Kobuszewskiej, z którą miał córkę. Jego siostrzeńcem jest aktor Wiktor Zborowski.