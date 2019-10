Cztery tysiące fanów Mad Maxa spotkało się na pustyni. Każdy zrobił po cztery tysiące zdjęć

Jeżeli gustujecie w postapokaliptycznej stylistyce, ale w fotografiach z Burning Mana razi was ilość modelek, to polecamy Wasteland Weekend. To wydarzenie skupiające fanów stylistyki znanej z popularnej serii „Mad Max”. Przebranie obowiązkowe, choć niekoniecznie trzeba odwzorowywać postaci znane z filmów. Ważne, by wszystko wyglądało na zniszczone, kombinowane z odpadów, „przeżarte” przez czas i piasek pustyni. Zresztą, co tu dużo pisać – zobaczcie sami.

"Back home from @wastelandweekend and doing mountains of laundry"



"I have returned home safely from the Wastes, only fairly fatigued and only a little dead"



"I LIVE I DIE I LIVE AGAIN . . ."



"So awesome to hang out with @apocalypse_auto this year"



Wasteland Weekend



"Me standing on the back of our car"



Plemię: @socalnuclearbombshells Fotograf: @evelbunny



"Gremlin and Romp ☠️ scanning the wasteland"



"My gun is loaded"



"Dead I am the pool, spreading from the fool"

Jeżeli mało wam zdjęć z tegorocznej edycji – możecie zerknąć jeszcze na starsze zdjęcia:

The Boneyard Buzzards



*Insert small dose of panic*



Wasteland Weekend 2015!



**LAST WARNING**



Pojazdy na Wasteland Weekend



Zdjęcie z poprzednich edycji Wasteland Weekend

