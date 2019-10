Phil Collins miał wypadek na scenie. Nagranie trafiło do sieci

Phil Collins to wokalista, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. „Against all odds”, „Do you remember?”, „Another day in paradise” – to tylko niektóre z przebojów tego wokalisty. 68-letni artysta mimo upływających lat wciąż koncertuje. Na koncercie w Północnej Karolinie Phil Collins miał wypadek na scenie. W pewnym momencie artysta chciał usiąść na krześle, by obserwować perkusyjną solówkę syna. Niestety, oparł się niefortunnie i przewrócił. Natychmiast na scenę wbiegło kilku mężczyzn, którzy pomogli wokaliście wstać. Nagranie ze zdarzenia trafiło do sieci. Słychać na nim krzyki zmartwionych fanów.

Tournee trwa

Na szczęście wydaje się, że piosenkarzowi nie stało się nic poważnego, ponieważ artysta po chwili przerwy kontynuował koncert. Co więcej, nie odwołał także zbliżających się występów. Jego tournee po Stanach Zjednoczonych trwa. W 2017 roku Phil Collins został zmuszony do odwołania dwóch koncertów w Londynie. Wokalista poślizgnął się wówczas w pokoju hotelowym, a w następstwie tego zdarzenia trafił do szpitala.

