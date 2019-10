Teledysk Guns N' Roses z miliardem wyświetleń na YouTube. To pierwszy taki klip z lat 80.

To już drugi kamień milowy, który przypada w udziale zespołowi. Ich pochodzące z 1992 roku wideo do kultowego „November Rain” przekroczyło pułap miliarda odsłon już w 2018 roku, jako pierwszy (i jak dotąd jedyny) klip z lat 90-tych. Pierwszym filmem sprzed 1990 roku, któremu udało się osiągnąć pułap miliarda odtworzeń na YouTube, był teledysk Queen do utworu „Bohemian Rhapsody”. Grupa świętowała rekord w lipcu tego roku.

Pięć utworów z lat 80. najczęściej odtwarzanych na YouTube

1. Guns N' Roses – Sweet Child O' Mine



2. a-ha – Take On Me



3. Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun



4. The Police – Every Breath You Take



5. Michael Jackson – Billie Jean

Guns N’ Roses założony został w Los Angeles w 1985 roku. W oryginalny skład Guns N’ Roses weszli: Axl Rose (śpiew), Slash (gitara prowadząca), Izzy Stradlin (gitara rytmiczna), Duff McKagan (gitara basowa), Steven Adler (perkusja). Do tej pory zespół wydał sześć albumów studyjnych, których nakład ze sprzedaży wyniósł ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie.

