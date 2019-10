Takiej płyty Robbie Williams jeszcze nie nagrał. Na niej Bryan Adams, Rod Stewart i Tyson Fury

„The Christmas Present” trafi do sprzedaży 22 listopada, czyli na nieco ponad miesiąc przed świętami Bożego Narodzenia. Album będzie składał się z dwóch krążków „Christmas Past” i „Christmas Future”, a oprócz oryginalnych piosenek Robbiego Williamsa oraz coverów znajdą się na nim duety. Angielski wokalista zaśpiewał m.in. z Bryanem Adamsem, Rodem Stewartem czy Jamie Cullumem. Agencja Reutera podaje, że do współpracy zaprosił także boksera Tysona Fury'ego oraz swojego ojca, Petera Conway'a. Krótka zapowiedź albumu znalazła się już na instagramowym profilu Williamsa.

Kariera Robbiego Williamsa

45-letni obecnie Williams już jako 16-latek rozpoczął poważną karierę muzyczną. Przez sześć lat należał do grupy Take That, a później rozpoczął karierę solową. Na swoim koncie ma 11 albumów studyjnych, a większość z nich szybko okrywała się platyną w Wielkiej Brytanii. Do jego największych przebojów należą „Feel”, „Angels”, „Candy” czy „She's The One”. Artysta współpracował m.in. z Kylie Minogue czy Nicole Kidman.

