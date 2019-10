Majka Jeżowska wspiera Tęczowy Piątek. „Deprawowanie odbywa się często na lekcjach religii”

Majka Jeżowska w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” przyznała, że nie zastanawiała się długo nad tym, by przystąpić do promowania Tęczowego Piątku. – Przyjaźnię się z osobami homoseksualnymi, znam ich historie. Dla mnie to oczywiste, że kiedy trzeba poprzeć ideę, która ma na celu ocalić człowieka i jego godność, wchodzę od razu. Tak jestem wychowana przez bardzo wierzących rodziców – powiedziała piosenkarka.

Homoseksualizm to grzech śmiertelny?

Artystka została zapytana także o ubiegłoroczną wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która w liście do dyrektorów szkół prosiła o „niedopuszczenie do sytuacji, w której szkoła stanie się miejscem deprawowania dzieci i młodzieży” . Jeżowska stwierdziła, że jej zdaniem „otwieranie oczu na problem homofobii, budowanie tolerancyjnego światopoglądu u dzieci i młodzieży” nie jest deprawowaniem. – Deprawowanie, owszem, odbywa się w szkole, ale często na lekcjach religii – dodała.

Przytoczyła także historię z udziałem córki jej znajomej, która na lekcji religii usłyszała od katechetki, że homoseksualizm to grzech śmiertelny i powinien być karany więzieniem. – Córka znajomych wstała i powiedziała, że się z tym nie zgadza, bo pan Bóg kocha wszystkich jednakowo. Za nią podniosły się inne dzieci. Wyszły z lekcji – relacjonowała. Piosenkarka przyznała też, że gdy jako 14-latka uczestniczyła w Festiwalu Pieśni Sakralnej, jeden z księży próbował ją „obmacywać”. – Podświadomie wiedziałem, że to jest złe. Przestałam przychodzić na zajęcia, zostałam skreślona z listy uczestników festiwalu – wyjaśniła.

Tęczowy Piątek

Tęczowy Piątek to międzynarodowa akcja, która odbędzie się w Polsce już po raz czwarty. Celem przedsięwzięcia jest sprawienie, by uczniowie i uczennice LGBTQI czuły, że „w szkole jest miejsce też dla nich”. Na szkolnych korytarzach zawisnąć mają tęczowe plakaty, a głównym tematem lekcji będzie akceptacja oraz otwartość na osoby LGBTQI. W ramach akcji Kampania Przeciw Homofobii przygotowała specjalny spot, w którym m.in. Jacek Poniedziałek, Majka Jeżowska oraz Małgorzata Rozenek odczytują przed kamerą fragmenty listów nastoletnich gejów i lesbijek.

Organizacja przytoczyła dane, z których wynika, że w Polsce blisko 70 proc. młodzieży LGBT ma myśli samobójcze, a połowa z nich zmaga się z objawami depresji. Młode lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe regularnie dotyka przemoc motywowana homo- i transfobią, do której w 26 proc. przypadków dochodzi w szkole. Nastolatki LGBT wytchnienia nie doznają nawet w domu – jedynie 25 proc. z tych, które powiedziały o swojej orientacji i tożsamości płciowej rodzicom spotyka się z akceptacją matek, a tylko 12 proc. z akceptacją ojców. – Chcemy, aby dorośli usłyszeli wreszcie głos nastolatków LGBT, poznali ich problemy i zrozumieli, dlaczego Tęczowy Piątek jest im tak bardzo potrzebny. Czas, aby wszyscy dorośli stanęli razem po stronie młodzieży – apeluje Joanna Skonieczna z KPH.

Akcja odbędzie się w ostatni piątek października – 25.10. O tym, jak będzie wyglądał Tęczowy Piątek w danej szkole zadecyduje wspólnie kadra szkolna, młodzież i rodzice. Działacze KPH podkreślają, że udział w akcji jest zgodny z prawem oświatowym.

