Zespół Coldplay ujawnił tytuły piosenek z nadchodzącej płyty. W lokalnych gazetach

Adnotacja z tytułami piosenek z nadchodzącej płyty pojawiła się w rubryce poświęconej ogłoszeniom lokalnym, tuż obok informacji o propozycji sprzedaży lodówki z zamrażarką, belek siana i łóżka. Jak podaje BBC, podobne reklamy miały pojawić się w gazetach w Anglii – w „Exeter's Express & Echo” , lokalnej gazety z miasta, z którego pochodzi Chris Martin oraz w „Southampton's Daily Echo” , gdzie wychowywał się perkusista grupy Will Champion. Basista Coldplay Guy Berryman pochodzi z Kirkcaldy w Szkocji, jednak tam nie znaleziono jeszcze podobnej rubryki z tytułami piosenek.

Jonny Buckland, gitarzysta zespołu, odnosząc się do informacji o ogłoszeniu z „Daily Post” , napisał na Twitterze: „Pracowałem kiedyś w wakacje w »Daily Post«, umieszczając tam zdjęcia domów na sprzedaż. Nie byłem w tym za dobry” .