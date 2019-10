Agnieszka Woźniak-Starak wspomina pracę nad ostatnim filmem męża. „Kawałek dobrego, światowego kina”

„Ten film to trzy lata ciężkiej pracy całego Watchout Studio i wielu innych wspaniałych ludzi. To był ciężki projekt, ale jestem z chłopaków niesamowicie dumna i cieszę się, że przynajmniej w maleńkim stopniu mogłam być jego częścią. Razem z Joasią Sulmirską i Krzyśkiem Arszennikiem przygotowaliśmy making of »Ukrytej gry«, czyli reportaż o kulisach powstawania filmu, a sytuacji kryzysowych, wierzcie mi, nie brakowało” – napisała na swoim profilu na Instagramie Agnieszka Woźniak-Starak,

Prezenterka przyznała, że „mogłaby o tym filmie pisać bez końca: o wspaniałej scenografii Allana Starskiego, o niesamowitych zdjęciach Pawła Edelmana, o Billu Pullmanie, który jest chyba najbardziej uroczym człowiekiem na świecie, o Piotrku i Krzysiu Tereju, którzy walczyli o tę produkcję jak lwy”. „Tak naprawdę chciałam Wam powiedzieć – idźcie na ten film, żeby zobaczyć kawałek naprawdę dobrego światowego kina, które od początku do końca powstało w Polsce” – podkreśliła.

O czym jest „Ukryta gra”?

Najnowsza produkcja Watchout Studio to pełen napięcia thriller szpiegowski. Początek lat 60. U szczytu kryzysu kubańskiego, amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka, Joshuę Mansky’ego. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja jest jednak tylko przykrywką do szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch mający powstrzymać konflikt nuklearny.

W rolę Mansky'ego wciela się Bill Pullman, aktor znany z produkcji takich jak „Dzień niepodległości”, czy „Zagubiona autostrada”. W filmie występują również m.in.: Lotte Verbeek, James Bloor, Corey Johnson oraz polski aktor Robert Więckiewicz.

Premiera filmu „Ukryta gra” 8 listopada.

