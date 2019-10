Wokalistka zespołu Rebeka dokonała coming outu. „Pocałowałam ją na ulicy”

Iwona Skwarek już siedemnaście lat temu powiedziała swoim rodzicom, że jest lesbijką. Ci zaprowadzili ją do psychiatry i mieli problem w tym, by zaakceptować orientację córki. To prowadziło do różnych nieprzyjemnych sytuacji, kiedy do domu rodzinnego piosenkarki przyjeżdżała ciotka, a ona na czas wizyty musiała wyjść ze swoją dziewczyną. Dodała, że wspomniana krewna wie już o jej homoseksualizmie, co nie zmienia faktu, że wciąż zdarzają się trudne sytuacje. – Mam w sobie strach – zdradziła w rozmowie z „Wysokimi Obcasami”.

Wokalistka zespołu Rebeka przywołała inną sytuację. – Wracałam z moją dziewczyną z kina i pocałowałam ją na ulicy. Takim bardzo delikatnym buziakiem. Nagle z okna w bloku obok wydarła się na nas jakaś kobieta. Momentalnie spanikowałam, skuliłam się w sobie i jak wróciłam do domu, to cały czas o tym myślałam – powiedziała Skwarek. Przyznała także, że gdy przy innej okazji dotknęła policzka swojej partnerki, jakiś mężczyzna krzyknął do nich: „Wyr****ć was?”. Artystka, która dopiero teraz zdecydowała się na coming out, powiedziała, że wciąż czuje pewne obawy. – Gadam z kimś i nagle mówię, że przyjedzie po mnie moja dziewczyna. I od razu czuję, że zaciska mi się krtań, bo nie wiem, co ta osoba zrobi – przyznała.

Zespół Rebeka

Zespół, który tworzy elektro pop, powstał w 2008 roku w Poznaniu. Założyła go Iwona Skwarek, do której po dwóch latach dołączył Bartosz Szczęsny. Rebeka ma na swoim koncie pięć albumów, a w serwisie YouTube można znaleźć kilka teledysków grupy. Najczęściej odtwarzanym przez internautów klipem jest „Stars”, który zgromadził już ponad 1,5 mln wyświetleń. Inne popularne utwory zespołu Skwarek to „Fale”, „Today”, „Elesi” czy „Melancholia”.

