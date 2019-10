Fani już tracili nadzieję. Kanye West wrzucił w końcu do sieci swój nowy album!

„Jesus Is King” to dziewiąty album studyjny amerykańskiego rapera, w którym poruszane są tematy religijne, a sam artysta opisuje go jako „ekspresję ewangelii” . – Ten album ma wyrażać ewangelię i chcę nim dzielić się nią oraz prawdą o tym, co Jezus zrobił. Kiedy myślę o jego dobroci i wszystkim, co dla mnie czyni, moja dusza płacze – mówił we wrześniu 2019 roku West. Jeszcze przed premierą albumu, West wykonał piosenkę „Water” (7 na trackliście) wraz ze sformułowaną przez niego w styczniu 2019 roku grupą Sunday Service.

Na albumie oprócz Sunday Service pojawił się szereg artystów, w tym: Clipse, Ty Dolla Sign, Kenny G, Fred Hammond czy Ant Clemons.