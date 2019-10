Zmarł Władimir Bukowski, rosyjski pisarz i dysydent

„Władimir Konstantinowicz Bukowski zmarł z powodu niewydolności serca w szpitalu Addenbrooks w Cambridge o godzinie 21:30 27 października 2019 roku. Miał 76 lat. W ostatnich latach miał on problemy ze zdrowiem” - czytamy na oficjalnej stronie internetowej pisarza.

Bukowski urodził się w rodzinie o polskich korzeniach. Jest prawnukiem polskiego oficera, który został wzięty przez Rosjan do niewoli i zesłany na Syberię, gdzie ożenił się i pozostał do końca życia.

W 1963 roku Bukowskiego umieszczono na dwa lata w szpitalu psychiatrycznym. Po wyjściu na wolność zorganizował demonstrację w obronie dysydentów Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela, za co ponownie zamknięto go w ośrodku psychiatrycznym. Po roku ponownie zorganizował protest, tym razem w obronie Aleksandra Ginzburga, za co trafił do obozu karnego. W 1971 uznany został za winnego działalności antyradzieckiej i skazany na 7 lat więzienia i 5 lat zsyłki.

Od 1976 roku żył na emigracji. W ostatnich latach życia mieszkał w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Był znanym przeciwnikiem Unii Europejskiej. W latach 2016-2018 Bukowski był oskarżany o posiadanie i produkcję pornografii dziecięcej. Nie przyznawał się do winy. Ze względu na jego zły stan zdrowia, w ubiegłym roku sąd odroczył bezterminowo postępowanie.