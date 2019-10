Co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić? Te rysunki zdradzają sekrety czworonogów

Każdy, kto ma psa, z pewnością wielokrotnie zastanawiał się, co jego pupil powiedziałby, gdyby umiał mówić. Z pomocą wszystkim właścicielom przychodzi Maria Apoleika i jej rysunki, na których objaśnia, jak wygląda świat z perspektywy psa.

„Jedzenie to jedno z ulubionych zajęć uczciwego psiska. Jego specjalnością są dania podwędzane. Poza tym preferuje radości skromne i proste. Jego nastrój podnosi się proporcjonalnie do liczby otrzymanych głasków. Do pełni szczęścia wystarczy mu, że wjedzie brzuszkiem w błotnistą kałużę albo oszczeka złowrogi słupek. Nie wszystkie zawiłości ludzkiej psychiki są dla psa zrozumiałe. Nie pojmuje na przykład dziwnego przywiązania emocjonalnego do obuwia. Dlatego jego człowiek musi się ciągle uczyć” – czytamy w opisie książki Psie sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić, w której pojawia się kompilacja psich grafik i związanych z nimi historii.

Książka „Psie sucharki. Wszystko, co powiedziałby twój pies, gdyby umiał mówić” autorstwa Marii Apoleiki ukaże się 11 listopada nakładem wydawnictwa Znak.