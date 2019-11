Harry Styles w Polsce! Ogłosił światową trasę „Love on Tour”

Harry Styles ogłasza na 2020 rok trasę koncertową „Love On Tour”, która promować będzie jego nadchodzący album „Fine Line”. Trasa rozpocznie się w kwietniu w Wielkiej Brytanii, a następnie zawita do innych krajów w Europie i do Ameryki Północnej. Trasa zakończy się w Meksyku w październiku. W Polsce artysta wystąpi w TAURON Arenie Kraków 10 maja!