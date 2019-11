Michelle Obama zmotywuje cię do działania. Dziennik ukaże się w 20 krajach

Dziennik zawiera wstęp w postaci intymnego listu Michelle Obamy oraz ponad 150 przygotowanych przez nią, inspirujących pytań i cytatów, które współgrają z kluczowymi tematami jej wspomnień. Autorka chce w ten sposób pomóc czytelniczkom zastanowić się nad ich osobistą i rodzinną historią, ich celami, wyzwaniami i marzeniami, zrozumieć, co je porusza, przynosi nadzieję oraz jaką przyszłość wyobrażają sobie dla siebie i swojej społeczności.

„Mam nadzieję, że użyjecie tego dziennika do zapisywania swoich doświadczeń, myśli i uczuć, ze wszystkimi ich niedoskonałościami i bez oceniania... Nie musimy pamiętać wszystkiego. Ale wszystko, co pamiętamy, ma wartość" – pisze Obama we wstępie.

Dziennik „Becoming" ukaże się w ponad 20 krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Indiach, Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Tajwanie i Chinach, a wkrótce zostaną ogłoszone kolejne państwa.

Data światowej oraz polskiej premiery dziennika to 19 listopada 2019 r.

Czytaj także:

Quentin Tarantino i Robert Richardson opowiedzieli o swojej współpracy. „To jak uprawianie seksu po raz pierwszy”