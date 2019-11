Polska wygrywa Eurowizję Junior. To historyczny moment

Dzięki zwycięstwu Roksany Węgiel, to Polska była w tym roku gospodarzem imprezy. Nasz kraj reprezentowała Viki Gabor. 11-latka ma nie tylko ładny głos o egzotycznym brzmieniu (odpowiadają za to jej polsko-romskie korzenie). Piosenka „Superhero” jest też świetnie skomponowana – łatwo wpada w ucho i spełnia wszelkie wymogi nowoczesnego hitu radiowego. Dodatkowo nawiązuje do aktualnego tematu „ratowania świata”, a piosenkarka rzuca pod koniec hasło o planecie, która jest naszym domem.

Kto wygrał Eurowizję Junior?



Koncert odbywał się w Arenie Gliwice, a hasłem tej edycji było #ShareTheJoy – „dziel się radością”. Najpierw zostały zaprezentowane oceny jurorów. Po przedstawieniu not ekspertów, Polska znajdowała się na drugim miejscu tuż za Kazachstanem. Na trzeciej pozycji uplasowała się Hiszpania.

Następnie do not dodano głosy z internautów. Po zsumowaniu ich z puntami od jurorów – pierwsze miejsce zdobyła Polska. Triumfowaliśmy zatem drugi raz z rzędu.