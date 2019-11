Kasia Kowalska trafiła do szpitala. Wszystkie najbliższe koncerty odwołane

Kasia Kowalska, polska piosenkarka, znana między innymi z utworów „Spowiedź”, „A To Co Mam”, „Antidotum” czy „Coś Optymistycznego”, trafiła do szpitala. Z powodu choroby artystki odwołane zostały planowane koncerty.

Artystka trafiła do szpitala w sobotę 23 listopada. „Dochodzę do siebie pomału, imieniny w szpitalu pod dobrą opieką. Życzcie mi szczęścia i zdrowia” – napisała Kasia Kowalska w mediach społecznościowych, zamieszczając zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Jak poinformowała, ze względu na stan zdrowia odwołuje koncerty zaplanowane na najbliższy tydzień. Później jednak post zniknął z jej profilu na Instagramie. Więcej na temat stanu zdrowia artystki dowiedzieliśmy się z informacji przekazanych w rozmowie z Plejadą przez menadżera artystki Macieja Durczaka. Jak podał, artystka do szpitala trafiła po przebytej chorobie krtani. – Zaczęło się od zapalenia krtani w zeszłym tygodniu. Już wtedy musieliśmy przełożyć kilka wydarzeń i koncertów. Kasia była na antybiotyku, a w sobotę wieczorem trafiła do szpitala z dość poważnym osłabieniem – mówił. W związku z chorobą piosenkarki, odwołane zostały wszystkie najbliższe koncerty z jej udziałem. – Dziś się dowiedzieliśmy, że Kasia musi jednak odpocząć, dlatego odwołujemy jej koncerty z tego tygodnia i przekładamy na nowe terminy, które podamy do informacji tak szybko, jak będzie to tylko możliwe – przekazał Maciej Durczak. Czytaj także:

Piosenkarka Kasia Kowalska na Instagramie Galeria: