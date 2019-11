Ariana Grande przewróciła się na scenie. Udostępniła filmik z upadku

– To był 87 koncert i jak do tej pory nie upadłam, więc to musiało się wydarzyć – tak Ariana Grande skomentowała incydent, do którego doszło podczas niedzielnego występu w Tampie na Florydzie. Na krótkim filmiku udostępnionym na Twitterze widać, jak gwiazda idzie w butach na wysokim koturnie po scenie, po czym potyka się i upada na kolana. Z pomocą przyszedł jeden z tancerzy, który złapał 26-latkę i „odstawił” na podest.

Nagranie udostępniła także zainteresowana twierdząc, że płacze ze śmiechu oglądając materiał. Dystans do siebie i poczucie humoru spodobały się internautom, a niektórzy z nich przekonywali, że Grande upadała „w rytm muzyki”.

Kim jest Ariana Grande?

Pochodząca z amerykańskiego Boca Raton piosenkarka rozpoczęła karierę występami na Brodwayu. Na swoim koncie ma pięć albumów studyjnych, a fani kojarzą ją głównie za sprawą hitów takich jak „7 rings”, „thank u, next”, „Side to Side” czy „no tears left to cry". 26-letnia obecnie artystka była związana m.in. z Maciem Millerem, który zmarł we wrześniu 2018 roku po przedawkowaniu narkotyków i alkoholu. Ponad rok wcześniej, bo w maju 2017 roku, tuż po zakończeniu koncertu Grande w Manchester Arena doszło do zamachu, w którym zginęły 23 osoby.

Czytaj także:

Billie Eilish kobietą roku magazynu „Billboard”. W grudniu skończy 18 lat