Olga Tokarczuk powoła do życia fundację. Wrocław oddał pod ten cel Willę Karpowiczów

Już na październikowej konferencji poinformowano, że we Wrocławiu zostanie powołana Fundacja Olgi Tokarczuk. W poniedziałek 2 grudnia poznaliśmy więcej szczegółów. Do statutu powoływanej przez siebie fundacji Noblistka wpisze szeroki zakres działalności. Czego możemy się spodziewać? Oczywiście działalności kulturalnej i artystycznej, ale także projektów ekologicznych, na rzecz równego traktowania oraz wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja ma wspierać także wszechstronny rozwój Dolnego Śląska, zajmować się współpracą transgraniczną oraz promocją polskiej kultury w świecie i światowej w Polsce.

„Chcę, żeby fundacja zajmowała się rzeczami mi bliskimi”

– Jeszcze trwają prace nad jej powołaniem, ale już wiemy co chcemy robić – mówiła Olga Tokarczuk. – Chcę, żeby fundacja zajmowała się rzeczami mi bliskimi, stąd ochrona środowiska naturalnego. Do Rady Fundacji, oprócz Olgi Tokarczuk wejdą jeszcze dwie osoby: reżyserka Agnieszka Holland i dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Irek Grin. Pisarka przeznaczy na działanie fundacji 350 tys. zł z otrzymanej Nagrody Nobla. Strategicznym partnerem fundacji w imieniu miasta będzie Wrocławski Dom Literatury, w którego Radzie Programowej WDL od pół roku zasiada właśnie Tokarczuk.

Miasto użyczy fundacji Willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów

Zgodnie z deklaracją prezydenta Jacka Sutryka, miasto użyczy także na siedzibę fundacji Willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów znajdującą się przy ul. Krzyckiej 29. Stanie się ona miejscem dla tłumaczy oraz literatów, a także płaszczyzną otwartych spotkań autorskich, debat i konferencji. Zarówno sama willa jak i otaczający ją ogród będą przestrzenią otwartą dla wszystkich mieszkańców. Tym samym Wrocław stanie się pierwszym mecenasem fundacji Olgi Tokarczuk – Użyczając willę spełniamy wolę Karpowicza, jednocześnie realizując strategię rozwoju miasta, którą ustaliliśmy w 2017 roku w raporcie „Kultura-Obecna!" – powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk – Mamy duże szczęście, że wszystkie te elementy zeszły się razem – podkreślał.

Cel fundacji

Fundacja rozpocznie działalności już niebawem, nie czekając na remont obiektu. Już teraz przedstawiono plany na pierwsze miesiące funkcjonowania. Zbudowany zostanie system wsparcia dla największych dolnośląskich festiwali literackich – zarówno autorskiego festiwalu noblistki „Góry Literatury", odbywającego się w Nowej Rudzie i okolicach, jak i innych. Rada Fundacji chce wspomóc także zagrożony Festiwal Schulza w Drohobyczu – od lat będący największą sceną promocji polskiej literatury na Ukrainie, z którym Olga Tokarczuk jest związana merytorycznie. W planach jest także przygotowanie do nadchodzących w 2021 roku setnych rocznic urodzin Stanisława Lema i Tadeusza Różewicza.

– Cele Fundacji, Wrocławskiego Domu Literatury i naszej aplikacji do Miasta Literatury UNESCO są takie same – mówił dyrektor WDL Irek Grin. – Ścisła współpraca jest oczywista. Fundacja im. Olgi Tokarczuk planuje także projekt lokalny „W moim domu mieszkali..." skierowany zarówno do mieszkańców Krzyków jak i innych wrocławskich osiedli. Będzie miał on na celu aktywizować mieszkańców w poszukiwaniu i odtwarzaniu historii ludzi i miejsc, w których dzisiaj żyją. Fundacja zacznie te działania od zbadania i udokumentowania historii willi przy ulicy Krzyckiej 29.

Ceremonia wręczenia Nobla i mowa noblowska

10 grudnia na wrocławskim rynku stanie telebim na którym mieszkańcy miasta zobaczą transmisję z uroczystego wręczenia Nagrody Nobla w Sztokholmie, a także obejrzą zapis mowy noblowskiej wrocławskiej pisarki. Będzie to również okazja, by jeszcze raz zobaczyć jak mieszkańcy Wrocławia przywitali Noblistkę w Narodowym Forum Muzyki po jej powrocie miasta tuż po otrzymaniu informacji o nagrodzie. Wydarzenie rozpocznie się o 15:30 na wrocławskim Rynku.

