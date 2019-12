Najlepsze piosenki na poprawę humoru. Naukowiec przygotował krótką listę

Dr Jacob Jolij jest neurobiologiem z Uniwersytetu w Groningen. Holenderski naukowiec został poproszony przez jedną z firm o zbadanie muzycznych preferencji Wielkiej Brytanii i przygotowanie listy piosenek, które poprawiają nastrój. Uczony wykonywał swoje analizy cztery lata temu, ale ich wyniki są wciąż aktualne, ponieważ Jolij przygotował listę, na której próżno szukać współczesnych piosenek.

Lista naukowca zawiera 10 utworów, które jego zdaniem są idealne dla tych, którzy mają zły humor. – Dobra piosenka to piosenka bardzo osobista. Muzyka jest ściśle związana z pamięcią i emocjami, a te skojarzenia silnie determinują, czy piosenka wprawia w dobry nastrój – przekonywał Jolij cytowany przez The Telegraph. – Istnieją jednak pewne kluczowe kryteria, które kompozytorzy powinni wziąć pod uwagę, tworząc dobre piosenki. Są to motyw liryczny, klucz muzyczny i tempo – dodał. Zdaniem neurobiologa w dobry nastrój wprowadzają m.in. piosenki o tematyce świątecznej, ponieważ przypominają nam szczęśliwe czasy, a podkład muzyczny jest zazwyczaj utrzymany w „radosnej” tonacji. Na przygotowanej przez niego liście nie uwzględniono jednak piosenek świątecznych, a hity, które aż do dzisiaj są puszczane w stacjach radiowych.

1. Queen - "Don't Stop Me Now"



2. Abba - "Dancing Queen"



3. The Beach Boys - "Good Vibrations"



4. Billy Joel - "Uptown Girl"



5. Survivor - "Eye Of The Tiger"



6. The Monkees - "I'm a Believer"



7. Cyndi Lauper - "Girls Just Want To Have Fun"



8. Bon Jovi - "Livin' On A Prayer"



9. Gloria Gaynor - I Will Survive - "Gloria Gaynor"



10. Katrina & The Waves - "Walking On Sunshine"

