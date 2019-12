Banan może być dziełem sztuki? Tak, i to wartym 120 tysięcy dolarów

Zwykły żółty banan został przytwierdzony do ściany kawałkiem srebrnej taśmy - to najnowsza instalacja włoskiego artysty Maurizio Cattelana. „Dzieło sztuki” zatytułowane „Comedian” można było podziwiać podczas targów sztuki Art Basel w Miami na Florydzie. Cena wywoławcza banana przyklejonego do ściany wynosiła 120 tys. dolarów (ponad 460 tys. złotych). Nietypowa instalacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem koneserów sztuki współczesnej - sprzedano już dwa z trzech dostępnych „dzieł”. Nie wiadomo jednak co nabywcy zrobią z instalacją, gdy banan zrobi się czarny lub pojawi się na nim pleśń.

Emmanuel Perrotin z paryskiej galerii Perrotin, gdzie instalacja była wcześniej pokazywana tłumaczył, że banan jest symbolem zarówno globalnego handlu, jak i klasycznym rekwizytem komediowym.



To niejedyna zadziwiająca instalacja artysty

Polacy mogą kojarzyć Maurizio Cattelana przede wszystkim z pracy „La nona Ora” z 1999 roku, która przedstawia figurę papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorem. Podczas wystawy artysty w warszawskiej Zachęcie doszło nawet do incydentu - posłowie prawicy próbowali podnieść głaz przygniatający Ojca Świętego.

Z kolei we wrześniu 2019 roku Włoch pokazał „Americę”, czyli działającą muszlę klozetową wykonaną z 18-karatowego złota. Rzeźba została skradziona z wystawy, która odbywała się w pałacu Blenheim w Londynie. Sprawców do tej pory nie znaleziono.

