„Ten koncert to opowieść o jego życiu”. Twórczość Gintrowskiego w nowej odsłonie

– Przemysław Gintrowski był wielkim bardem wolności, ale jednocześnie nikogo nie udawał. Nie szukał kamer, blasku i sztucznego zainteresowania. Najwyższą wartością dla niego była niezależność i wolność. Ten koncert to opowieść o jego życiu – zapowiedziała na początku Katarzyna Gintrowska, prezes Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego. W ciągu kolejnych minut, poprzez muzykę, towarzyszące jej wizualizacje i słowa samego barda, mogliśmy się w ten świat Gintrowskiego przenieść i obcować z tym, co w nim najważniejsze: wyznawanymi przez niego wartościami, ale też poezją.

„Jestem fanatycznym wielbicielem (…) poezji. Ja się(…) chowam w poezję (…) – To jest mój świat” – powiedział sam Gintrowski z archiwalnego nagrania. Ten cytat jak motto zawisł nad sceną i wraz z kolejnymi słowami barda prowadził publiczność od utworu do utworu, od inspiracji do inspiracji. W trakcie jubileuszowego koncertu wykonaniom pieśni Gintrowskiego towarzyszyła scenografia pokazująca dzieła złotego wieku cywilizacji – antyczne rzeźby Dawida, Temidy, Nike, Herculesa, Kory czy Hekate.

Ze sceny Teatru Polskie wybrzmiały najsłynniejsze utwory wykonywane onegdaj przez Gintrowskiego, ale też dwóch pozostałych bardów – Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego. Publiczność miała okazję wysłuchać m.in. „Modlitwę o wschodzie słońca” w interpretacji Sebastiana Karpiela Bułecki, „Śmiech” w brawurowym wykonaniu Michała Szpaka czy „Nike która się waha” w wersji Janusza Radka.

Szczególnie poruszającym momentem był występ córki barda, która wraz z nim odśpiewała słynny utwór „Tylko kołysanka” z filmu „Tato” . Zupełnie nowy charakter zyskały „Mury” , wykonane przez wielką damę polskiej muzyki, Krystynę Prońko. Wrażliwość Gintrowskiego umiejętnie oddały też inne wokalistki: Julia Marcell, Natalia Nykiel i Ola Gintrowska, która sięgnęła po „Astrologa” . „Czy poznajesz mnie, moja Polsko, to ja Twój syn, z bólem głowy od Ciebie i wódki” – śpiewał na zakończenie koncertu Skubas.

Nieodłącznym elementem koncertów ku czci barda wolności jest co roku wręczenie Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego. Kapituła wyróżnia osoby, dla których wolność i niezależność artystyczna jest największym ideałem. Przed trzema laty uhonorowani zostali Stanisława Celińska, Antonina Krzysztoń oraz Jan Polkowski. W 2017 r. nagrodę wręczono Ewie Błaszczyk, a przed rokiem Franciszkowi Pieczce. W tym roku wyjątkowe wyróżnienie "Za Wolność w Kulturze" przyznane zostało Muńkowi Staszczykowi.

– Tegoroczny laureat w swoich piosenkach opowiada prawdę o człowieku, który po prostu chce pozostać wierny sobie, żyć po swojemu, kochać po swojemu – oddychać wolnym powietrzem. Niechętnie używa wielkich słów. Śpiewa o uniwersalnych uczuciach. Potrafi też celnie zdiagnozować społeczeństwo. Sprzeciwić się realiom, czasami wypominając nasze błędy. Zachował w sobie wolność artysty. Nie traci przy tym wrażliwości i nie przestaje uważnie przyglądać – mówiła w laudacji Katarzyna Gintrowska, prezes Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego.

Sam nagrodzony, dziękując za wyróżnienie, postanowił podzielić się anegdotą związaną z Gintrowskim. – Połowa lata 90., ulica Czarnomorska, warszawskie Stegny, upał. Stoi Przemek z Jackiem Kaczmarskim, ćmią sobie fajeczki. Przybiliśmy sobie piątki, zaczęliśmy tak sobie rozmawiać jak to chłopaki na ulicy i tak sobie pomyślałem wtedy: niesamowita historia, w jakiej fantastycznej drużynie stoję na tej ulicy. Niech ta nagroda będzie stemplem w tej całej sytuacji – mówił Muniek Staszczyk.

W poniedziałek 9 grudnia, za sprawą osób, które dbają o pamięć o Gintrowskim, wszyscy zgromadzeni w Teatrze Polskim mogli się częścią tej „drużyny” w pewnym stopniu poczuć.

Czytaj także:

Muniek Staszczyk laureatem Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego