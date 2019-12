Ministranci przerobili utwór Ronniego Ferrari. Efekt? Oceńcie sami

Piosenka „Ona by tak chciała” Huberta Kacperskiego, występującego pod pseudonimem Ronnie Ferrari, została opublikowana w serwisie YouTube pod koniec lipca 2019 roku. Utwór stał się hitem polskiego Youtube'a. Do tej pory klip wyświetlono ponad 98 milionów razy! Piosenka zainspirowała m.in. polityków Konfederacji – w kampanii wyborczej przygotowali oni spot, którego podkład muzyczny do złudzenia przypominał rytm przeboju „Ona by tak chciała”.

Mimo dość kontrowersyjnych słów, utwór postanowili także wykorzystać...ministranci. Grupa ministrantów z parafii pw. św. Szczepana w Katowicach – Bogucicach i parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej stworzyła własną wersję przeboju w dość mocno zmodyfikowanej wersji. – Ona by tak chciała służyć ze mną, nosić albę i pomagać księżom. Ona by tak chciała dzwonić ze mną, brać kadzidło, potem iść z pateną – śpiewają ministranci.

Wersja „Ona by tak chciała” przygotowana przez nastolatków w ciągu jednego dnia została odtworzona przez ponad 757 tysięcy internautów.

