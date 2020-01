Eminem niespodziewanie wydał album i zwrócił się z ważnym apelem. Teledysk do „Darkness” robi wrażenie

Piętnastokrotny zdobywca Nagrody Grammy i laureat Oscara oprócz albumu liczącego 20 utworów, wydał także teledysk do piosenki „Darkness” . Przedstawia ono scenę strzelaniny na koncercie i materiał z masowej strzelaniny w Las Vegas. Na końcu pojawia się prośba do ludzi o to, żeby rejestrowali się na stronie vote.gov w celu oddania głosu w wyborach. „Spraw, że twój głos będzie słyszalny i pomóż zmienić przepisy dotyczące dostępu do broni w Ameryce” – czytamy.

W kolejnej z piosenek „Unaccommodating” Eminem nawiązuje do swojego sporu z innym raperem Machine Gun Kellym, po czym mówi: „bombs away” , co jest odniesieniem do wybuchu bomby podczas koncertu Ariany Grande w Manchestrze w 2017 roku.

Utwór „No Regrets” niesie za sobą z kolei przepraszający ton Eminema w kierunku Earla Sweatshirta i rapera o pseudonimie Tyler, the Creator. Raper w swoim poprzednim albumie "Kamikaze" z 2018, który także wydany był jako niespodzianka, która miała homofobiczną wymowę w kierunku tych artystów.

Na okładce wydanego dziś albumu, Eminem nawiązał także do swojego idola, legendarnego reżysera Alfreda Hichcocka.

