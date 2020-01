Maryla Rodowicz zdradziła wysokość swojej emerytury

„Małgośka”, „Futbol”, „Sing sing”, „Damą być”, „Niech żyje bal”, „Kolorowe jarmarki”, „Remedium”, „Łatwopalni” – to tylko niektóre z największych hitów Maryli Rodowicz. Tytuły kolejnych utworów, które zyskały ogromną popularność, można byłoby wymieniać niemalże w nieskończoność. Ostatnio pojawiły się spekulacje dotyczące terminu przejścia wokalistki na emeryturę. Artystka stanowcza zaprzecza tym doniesieniom. Po tym jak pojawiła się w Zakopanem na imprezie sylwestrowej TVP, w okresie od stycznia do marca zagra aż 23 koncerty w ramach akustycznej. Na wiosnę piosenkarka planuje kolejne 41 występów. - Nigdy nie wiadomo, jak rynek reaguje. Czasami gra się mniej, czasami więcej. Bywają trudniejsze lata. Akurat ten rok dobrze się dla mnie kroi. Ale nie wiadomo, jaki będzie następny i jeszcze kolejny. Dlatego w tym roku, jeśli lepiej zarobię, to odłożę pieniądze na przyszłość - wyjaśniła Maryla Rodowicz.

Jak podaje "Super Express", przed sądem toczy się właśnie postępowanie rozwodowe z Andrzejem Dużyńskim. Początkowo mąż zobowiązał się pomagać finansowo piosenkarce, jednak ostatnio wycofał się z tych zapowiedzi. - Pracuję dużo dlatego, że muszę opłacić rachunki. A jednak ten duży dom generuje codziennie duże koszty. Niestety, rachunki to rachunki i trzeba je płacić. W dodatku straciłam samochód, więc musiałam wynająć inny. To też kosztuje. Niedługo planuję wziąć auto w leasing na dwa lata - podkreśliła artystka. Maryla Rodowicz dodała, że jej emerytura wynosi obecnie 1600 złotych. - Nie skupiam się na tych wszystkich przykrych rzeczach. Cieszę się, że spotkam się z publicznością! Do zobaczenia na koncertach - podsumowała gwiazda polskiej piosenki.

