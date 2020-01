Katarzyna Nosowska ma ofertę dla Elżbiety II. „Nie mamy planów na ten rok”

Nagranie zatytułowane „oferta” pojawiło się na instagramowym koncie Katarzyny Nosowskiej. – Dzień dobry, tu Kasia i Paweł. W związku ze zwolnieniem się miejsca po Meghan i Harrym my ewentualnie bylibyśmy zainteresowani – mówi piosenkarka. – Zwracam się tutaj do królowej, tylko proszę dać znać, bo nie wiemy, czy wracać bezpośrednio do kraju, czy od razu do Londynu. Nam takie życie by się podobało, gdyż nie mamy planów na ten rok – dodała.

Krótki filmik doczekał się już niemal 120 tys. wyświetleń oraz licznych komentarzy. „Hahahaha... królowa już po Was przyleciała” – napisała pod wpisem Maja Sablewska. „No i w końcu w Pałacu Elżbieta miałby z kim spijać kafke i herbatkę; a po drugie byście Kasia radość, otwartość tam wprowadzili (pisownia oryginalna)” – napisała inna internautka.

Oświadczenie Harry'ego i Meghan

Para przekazała swoją wolę o „odseparowaniu się” od rodziny królewskiej w oświadczeniu opublikowanym 8 stycznia na Instagramie. „Po wielu miesiącach refleksji i wewnętrznych dyskusji, zdecydowaliśmy się w tym roku na przejście do nowej, postępowej roli w ramach tej instytucji. Zamierzamy wycofać się jako »starsi« członkowie rodziny królewskiej i pracować, aby stać się niezależnymi finansowo, a jednocześnie nadal w pełni wspierać Jej Królewską Mość” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Harry'ego i Meghan.

To nie koniec zaskoczeń. Sussexowie planują bowiem dzielić swój czas między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi – ojczyzną Meghan Markle. „Ta geograficzna równowaga pozwoli nam wychować naszego syna w uznaniu dla królewskiej tradycji, w której został urodzony, ale też zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pomoże nam skupić się na następnym rozdziale, który obejmie m.in. naszą nową działalność charytatywną” – czytamy w komunikacie.

