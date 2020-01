Memowe wyzwanie Dolly Parton. Kolejne żarty z internetowego rozszczepienia osobowości

Zaskakuje was ilość pojawiających się w sieci memów z podpisami: LinkedIn, Facebook, Instagram i Tinder? Wyobraźcie sobie, że jest to trend zapoczątkowany przez 74-letnią piosenkarkę i aktorkę Dolly Parton. I z tego co widzimy, moda ta dopiero się rozkręca.

O tym, że na różnych portalach w mediach społecznościowych prezentujemy się zupełnie inaczej, wiadomo od dawna. Naukowcy badający tę kwestię twierdzą wręcz, że przyjmujemy różne osobowości. Na tym założeniu opiera się nowy mem, który błyskawicznie podbija internet. Modę zapoczątkowała Dolly Parton, która zamieściła w sieci swoje cztery zdjęcia powiązane z czterema portalami: poważne dla LinkedIna, luźne i rodzinne dla Facebooka, luzackie i artystyczne dla Instagrama oraz seksowne dla Tindera. „Znajdź sobie kobietę, która potrafi robić to wszystko” – podpisała ten kolaż artystka. W jej ślady błyskawicznie ruszyli inni twórcy i celebryci. Najciekawsze naszym zdaniem przykłady zebraliśmy już w piątek 24 stycznia. Teraz dokładamy kolejne, nowe wersje tego mema. Czytaj także:

