Zespół ABBA wrócił do studia. Wiemy, kiedy usłyszymy nowe piosenki

Tysiące fanów zespołu ABBA z całego świata czekało na tę informację przez ponad trzy dekady. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad po wielu latach przerwy zdecydowali się na ponowną współpracę.

– Zgaduję, że (album pojawi się – red.) pod koniec lata. Ale mogę tylko zgadywać, ponieważ nie jestem jeszcze do końca pewien – poinformował w klipie w ramach ABBA Talk (fandomowa strona z wiadomościami i dyskusjami na temat grupy). – Nie należy niczego obiecywać, ale gdybym miał zgadywać, byłby to wrzesień. Nie mogę podjąć tej decyzji sam. Ale do tego właśnie dążymy – wyjaśnił Andresson.

Przypomnijmy, w 2018 roku szwedzka grupa ogłosiła, że zabiera się za nagrywanie nowego materiału po raz pierwszy od 35 lat. Początkowo sądzono, że piosenki pojawią się już w 2019 roku.

ABBA

ABBA to szwedzki zespół muzyczny grający muzykę pop, założony w 1972 roku. Przyjęta w 1973 nazwa zespołu jest akronimem utworzonym z pierwszych liter imion wokalistów. ABBA uważana jest za jeden z bardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów muzycznych w historii, sprzedał ponad 300 milionów płyt na całym świecie. W 1974 wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji z przebojem „Waterloo”, zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. W 1982 muzycy ogłosili zakończenie współpracy. W 2010 zespół został wprowadzony na Rock and Roll Hall of Fame. 7 maja 2013 w Sztokholmie otwarto muzeum poświęcone zespołowi.

