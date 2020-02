Polski raper ma ogromne długi. „Nie jestem ćpunem ani alkoholikiem, który wszystko przepił”

Raper Jędker czyli Adam Wawrykiewicz ma na swoim koncie 10 albumów studyjnych. Współpracował m.in. z Eldo, Pono, Numerem Raz czy Ziperą. Przez wiele lat występował w składzie WWO, którego był współzałożycielem. Od 2006 do 2013 roku był muzykiem grupy Monopol. „Mam jeszcze dwa niewydane albumy (zostawiam na pośmiertne...) i książkę, którą piszę. Może jak uda się zainteresować jakieś wydawnictwo, książka ujrzy światło dzienne. Nic nie chce już wydawać niezależnie, bo to nie ma sensu w przypadku mojej osoby (przerobiłem to z ostatnią płytą)” – napisał muzyk na swoim profilu na Instagramie.

Raper przyznał, że jego sytuacja jest obecnie bardzo trudna. Nie przegrałem nigdy pieniędzy w żadnym kasynie, straciłem je po prostu z innych powodów. Nie jestem ćpunem też ani alkoholikiem, który wszystko przepił. Zapowiedziałem, że jak album X nie zaskoczy będę musiał skończyć automatycznie karierę – tłumaczył. Jak się okazuje Wawrykiewicz ma także do spłacenia spore długi. Dług wobec zarządu mienia Skarbu Państwa, zasądzony mi, jest nie do spłacenia. Odsetki od kilku lat rosną, a komornik mówi: nic nie mogę zrobić w tej sprawie, z nimi pan nie wygra. Nawet na moją chęć spłacenia tego długu (choć sam nie wiem jak), komornik mówi 102 tys. zł plus odsetki ponad 60 tys. zł w pięć lat urosły. Dam jakoś sobie radę albo zdechnę – wyjaśnił.

W rozmowie z Wirtualną Polską muzyk podkreślił, że sprawa długów jest bardzo skomplikowana i nie chce o niej rozmawiać bez prawników. Z ustaleń dziennikarzy wynika również, że raper nie otrzymuje tantiem ze względu na zajęcia komornicze.

Czytaj także:

Raper Łona broni Tomasza Grodzkiego. „Uratował moją mamę”