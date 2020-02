Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2020? Znamy trzeciego finalistę „Szansy na sukces"

W programie „Szansa na sukces Eurowizja 2020” umiejętności wokalne uczestników oceniali Cleo, Michał Szpak i Gromee. Wszyscy wymienieni artyści w przeszłości reprezentowali Polskę na konkursie Eurowizji. Wspólnie wyłonili finalistów, a w każdym z trzech odcinków przewodniczącym komisji był inny juror.

W pierwszym odcinku muzycy zmierzyli się z twórczością Abby. Do kolejnego etapu eliminacji przeszła Katarzyna Dereń. W drugim odcinku specjalnym artyści zaprezentowali największe eurowizyjne hity m.in. „Heroes” Mansa Zelmerlowa czy „Congratulations” Cliffa Richarda. Jurorów najbardziej urzekło wykonanie utworu „To nie ja” Edyty Górniak przez Alicję Szemplińską. W niedzielę 16 lutego do składu finalistów dołączył Albert CernyZaśpiewał piosenkę „Please Please Me” zespołu The Beatles. Co ciekawe, wokalista występował już na Eurowizji w 2019 roku. Reprezentował Czechy wraz z zespołem Lake Malawi.

Finał polskich preselekcji Eurowizji – kiedy?

Laureaci poszczególnych odcinków specjalnych powalczą w finale o możliwość reprezentowania Polski w konkursie Eurowizji. Każdy z trzech finalistów zaśpiewa po dwa utwory – cover piosenki jurora oraz autorską piosenkę. Finałowy odcinek zostanie wyemitowany 23 lutego.

