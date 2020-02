Wanda Narkiewicz-Jodko nie żyje. Wokalistka Alibabek miała guza mózgu

Wanda Narkiewicz-Jodko miała w ostatnich latach poważne problemy zdrowotne. Kilka miesięcy temu Polska Fundacja Muzyczna poinformowała, że wokalistka ma guza mózgu. W październiku 2019 roku syn piosenkarki namówił ją, aby poszła do lekarza. Mężczyznę zaniepokoiła „niesymetryczna twarz matki”. Wanda Narkiewicz-Jodko uważała, że to przez problemy gastrologiczne, ale za namową zdecydowała się odwiedzić specjalistę. – Okazało się, że mama ma guza mózgu. Dowiedzieliśmy się na początku, że to glejak i nie ma już ratunku. Wcześniej nic nie wskazywało, że z mamy zdrowiem jest źle. Miała kiedyś lekki zawał serca, ale była w dobrej kondycji. Zajmowała się tatą, chodzili na spacery. Taki przykład fajnych, opiekujących się sobą staruszków – relacjonował wówczas syn wokalistki Michał Narkiewicz-Jodko w rozmowie z Wirtualną Polską.

W środę 19 lutego Wanda Narkiewicz-Jodko zmarła. Tę informację potwierdził w rozmowie z dziennikarzami wspomnianego źródła syn piosenkarki. – Niestety w godzinach porannych zmarła moja mama, Wanda Narkiewicz-Jodko. Nie udało się doprowadzić do rozpoczęcia leczenia onkologicznego – przekazał. Wanda Narkiewicz-Jodko działała w pierwszym składzie Alibabek. Zespół zrobił karierę nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Alibabki koncertowały w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Czytaj także:

Nie żyje Zoe Caldwell, czterokrotna zdobywczyni nagrody Tony