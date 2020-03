Tego jeszcze nie było. Ricky Martin i Enrique Iglesias ogłosili wspólną trasę

Obaj są jednymi z największych, o ile nie największymi gwiazdami muzyki latynoskiej. I chociaż przez lata uznawano ich za rywali, to teraz postanowili połączyć siły, by wyruszyć we wspólną trasę. Ricky Martin i Enrique Iglesias wystąpią na kilkudziesięciu scenach, a do współpracy zaprosili młodego kolumbijskiego piosenkarza.

Muzyka latynoska ma swoich wiernych fanów, o czym świadczą wyniki osiągane w serwisie YouTube. Standardem jest, że utwory najpopularniejszy artystów osiągają nawet po kilkaset milionów wyświetleń, a 6,6 miliardów odsłon przy „Despacito” potwierdza teorię, że piosenki hiszpańskojęzyczne cieszą się zainteresowaniem nie tylko w Hiszpanii czy Ameryce Południowej. Duża w tym zasługa Enrique Iglesiasa i Ricky'ego Martina, którzy od lat 90. podbijają rynki muzyczne na całym świecie. Trasa po Ameryce Północnej Między pochodzącym z Portoryko Martinem a urodzonym w Hiszpanii Iglesiasem są tylko cztery lata różnicy, a ich początki działalności przypadły na mniej więcej ten sam czas. Jeśli dodamy do tego fakt, że obaj największe hity tworzyli po hiszpańsku, a o ich urodzie rozpisują się tabloidy, to nie trudno oprzeć się wrażeniu, że stali się swego rodzaju konkurentami, rywalizującymi o fanów i miejsca na szczytach list przebojów. Nie wiadomo na ile była to realna rywalizacja, a na ile wykreowana przez media, jednak pewne jest jedno – obaj panowie wkrótce wystąpią podczas wspólnej trasy koncertowej, do której zaprosili także pochodzącego z Kolumbii Sebastiana Yatrę. Portal Variety podaje, że trasa rozpocznie się 5 września 2020 roku oraz potrwa do 30 października. Muzycy rozpoczną od koncertu w Phoenix, później pojawią się m.in. w San Antonio, Los Angeles, Chicago, Bostonie, Toronto, Montrealu i Nowym Jorku, a trasę zwieńczy koncert w Atlancie. Czytaj także:

