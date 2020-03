Co czytać w czasie kwarantanny? TOP 10 książek o epidemiach

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 najlepszych powieści o zarazach. Jeśli lubicie postapokaliptyczne klimaty, sięgnijcie po którąś z nich. Emocje zapewnione!

10. „Śmierć na Bahamach”, Desmond Bagley

Tym razem epidemia zaatakowała rajską wyspę. W tajemniczych okolicznościach znika bez śladu rodzina Toma Mangana, właściciela sieci hoteli na Bahamach. Jego luksusowe ośrodki wypoczynkowe nawiedza plaga nieszczęśliwych wypadków i epidemia tropikalnej choroby zakaźnej. Mangan musi w pojedynkę stawić czoła nieznanemu przeciwnikowi.



9. „Stacja jedenaście”, Emily St. John Mandel

Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni lat, wyjątkowo realistycznie przedstawiając życie przed i po epidemii straszliwego wirusa. Hollywoodzki gwiazdor, jego niedoszły ratownik oraz wędrująca grupa artystów, przemierzają zniszczone tereny Wielkich Jezior i gotowi są oddać wszystko w imię sztuki i człowieczeństwa.



8. „Szczepionka śmierci”, Ken McClure

W 1918 roku rzadki wirus grypy zabił 40 milionów ludzi – cztery razy więcej, niż zginęło podczas I wojny światowej. W XXI wieku naukowcy pracują nad rekonstrukcją tego szczepu wirusa. Doktor Dunbar z inspektoratu naukowo-medycznego prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa w tajnym instytucie. I usiłuje dociec, nad czym naprawdę tam pracowano. Jeśli to tylko wirus grypy, dlaczego do akcji wkracza wojsko?



7. „Msza za miasto Arras”, Andrzej Szczypiorski

Wiosną roku 1458 miasto Arras nawiedzone zostało klęską zarazy i głodu. W ciągu miesiąca niemal piąta część obywateli straciła życie. W październiku roku 1461 z niewyjaśnionych przyczyn nastąpiło słynne „Vauderie d`Arras”. Były to okrutne prześladowania Żydów i czarownic, procesy o urojone herezje, a także wybuch łupiestwa i zbrodni. Po trzech tygodniach przyszło uspokojenie. W jakiś czas potem Dawid, biskup Utrechtu, unieważnił wszystkie procesy o czary i pobłogosławił Arras. Te właśnie wydarzenia stanowią kanwę tej opowieści.



6. „Pandemia”, A.G. Riddle

Tym razem epidemia zaatakowała Kenię, gdzie dwóch Amerykanów zaraziło się patogenem przypominającym zabójczy wirus ebola. W Atlancie dr Peyton Shaw zostaje wyrwana ze snu przez telefon, którego obawiała się od lat. Jako jedna z czołowych epidemiologów zatrudnianych przez CDC jest w grupie, której zadaniem jest błyskawiczna reakcja w obliczu potencjalnego wybuchu zarazy. Zegar zagłady zaczyna tykać...



5. „Miasto ślepców”, José Saramago

Powieść o tajemniczej epidemii ślepoty, która dotknęła ludzkość. Lekarze nie są w stanie ustalić, dlaczego ludzie zaczynają tracić wzrok,. Choroba rozszerza się coraz bardziej, ę jedni zarażają od drugich. Władze podejmują decyzję, by miasto poddać kwarantannie. Pierwsza grupa zostaje zamknięta w nieczynnym szpitalu psychiatrycznym...



4 „Plaga”, Graham Masterton

Powieść dzieli się na dwie części: Epidemię i Śmierć. Opowiada o nagłym pojawieniu się w Ameryce śmiertelnej choroby, która dziesiątkuje tysiące istnień. Wszystko zaczyna się od chłopca, który w stanie krytycznym trafia do szpitala. Niestety lekarze nie mogą mu już pomóc. Poszukiwanie przyczyny zgonu daje nieoczekiwany, przerażający efekt. Jednak lekarze nie mają wątpliwości. Chłopiec zmarł na dżumę. Od tej chwili wydarzenia toczą się w zawrotnym tempie. W ciągu kilku dni epidemia obejmuje całą Florydę, którą władze postanawiają odciąć od reszty kraju. Co dalej? Przeczytajcie koniecznie!



3. „Bastion”, Stephen King

Apokaliptyczny thriller mistrza grozy, często uważany za jego magnum opus. Tym razem zagładę niemal całej ludzkości niesie broń biologiczna. Zaczyna się niewinnie – od zwykłego przeziębienia. Ktoś kichnął, ktoś umarł i nagle Ziemia staje się masowym grobem. Nieliczni, którzy ocaleli, mają wyraziste sny, zwiastujące pojawienie się w postapokaliptycznym świecie wysłanników sił Dobra i Zła. Książka jest swoistym studium świata, w którym nagle zmarło 99,4 proc. populacji.



2. „Miłość w czasach zarazy”, Gabriel García Márquez

Jedna z największych powieści XX wieku, dziś stała się po raz kolejny przedmiotem czytelniczego zainteresowania. Napisana przez noblistę Gabriela Garcię Marqueza „Miłość w czasach zarazy” z ogromną czułością, humorem i wyrozumiałością, to niezwykła powieść o miłości, która walczy z wieloma przeciwnościami losu. Jedną z nich jest panująca w owym czasie epidemii cholery,



1. „Dżuma”, Albert Camus

O tej pozycji słyszał każdy i jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji przeczytać „Dżumy”, to lepszego momentu niż teraz, nie znajdzie. Powieść Alberta Camusa opowiada o epidemii dżumy w algierskim mieście Oran. Tematem powieści jest dżuma jako choroba i jako zło drzemiące w człowieku. Dziś z powodu koronawirusa książka zyskuje znowu ogromną popularność. Jej sprzedaż w Polsce wzrosła prawie pięciokrotnie. Podobne zjawisko zaobserwowano we Włoszech i we Francji.Czytaj także:

