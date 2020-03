Dobre wieści z Niemiec. Wokalista grupy Rammstein nie ma koronawirusa

15 marca Till Lindemann występował razem z kolegami w Moskwie. Po powrocie do Berlina dostał wysokiej gorączki i został przewieziony karetką do szpitala. Tam przeprowadzono testy na koronawirusa. Początkowo podawano, że 57-letni wokalista jest zakażony koronawirusem. Z informacji przekazanych przez Bild wynika, że sytuacja początkowo wyglądała bardzo poważnie, ponieważ Lindemann trafił w krytycznym stanie na oddział intensywnej opieki. U piosenkarza zdiagnozowano zapalenie płuc oraz objęto go kwarantanną. Kilkanaście godzin później zespół Rammstein zamieścił na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym zdementowano informację dotyczącą koronawirusa. Testy były negatywne, a muzyk nie jest chory na COVID-19.

- Wczoraj wieczorem Till Lindemann został przyjęty do szpitala za radą lekarza zespołu. Spędził noc na intensywnej terapii, ale został już przeniesiony i czuje się lepiej. Wynik testu Tilla na koronawirusa był negatywny - podkreślili niemieccy muzycy. Według niemieckich dziennikarzy największe zagrożenie już minęło, a stan Lindemanna obecnie się poprawia.

