Wreszcie wiadomo, dlaczego Quebonafide był taki grzeczny. Raper przechytrzył wszystkich

Quebonafide to raper-buntownik, wytatuowany i nie idący na żadne kompromisy. Od pewnego czasu „wygrzeczniał”. Tatuaże na twarzy zniknęły, Quebo zaczął nosić się jak elegant albo wzorowy uczeń, w ten sposób pokazywał się także publicznie - w sieci i telewizji.

Pojawiło się też enigmatyczne nagranie „CTK Creeps”, w którym raper oprowadzał widzów po swoim domu. Fani nie mogli się domyślić, o co chodzi, podejrzewali, że to jakaś poważniejsza akcja, ale wszystko utrzymane było w tajemnicy do końca.

Dopiero teraz okazało się, że Quebonafide zaszyfrował w nagraniu „CTK Creeps” wiadomość. Chodziło o milion złotych otrzymany od Allegro, który artysta przekaże na cele charytatywne.

Na nagraniu Quebonafide powiedział, że chciał nagrać program, w którym prawdziwe gwiazdy pokazują swoje domy. Przechadzając się po lekko upiornych korytarzach artysta pokazał pokoje i wspominał produkty zakupione na aukcjach, opatrując je kultowymi komentarzami – „polecam tego Allegrowicza”, „kupiłem to na Allegro”.

Do końca marca link pod filmem „CTK Creeps” odsyłał widzów do specjalnej strony „Allegro 2000”, która nawiązywała graficznie do wyglądu serwisu zakupowego sprzed dwudziestu lat i gdzie dostępny był limitowany drop błękitnych koszulek polo, takich jak te, w których raper występował w mediach w ostatnich tygodniach.

W serwisie pojawiło się też wiele ofert specjalnych nawiązujących do „Allegro 2000”, w tym maszyna do waty cukrowej, monster truck czy czytnik e-booków. Drop 500 limitowanych koszulek wyprzedał się w 20 minut.

Dopiero teraz Quebonafide zdradził, o co chodziło naprawdę. Jedynie bardzo uważni widzowie zdołali odczytać komunikat ukryty na ekranie monitora w pracowni komputerowej rapera. To właśnie tam widniała informacja: „Za udział w tym filmie dostanę od Allegro milion złotych. Całość pieniędzy pójdzie na cele charytatywne”.

Od początku kwietnia Quebonafide wraca do swojego ekstrawaganckiego wizerunku, a także publikuje nowy teledysk. W klipie muzyk potwierdza informację o współpracy z Allegro.

Na co pójdzie wspomniany milion? „Całą tę kwotę postanowiłem przeznaczyć na cele charytatywne: zakup instrumentów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, wsparcie dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie na zakup nowych boksów, zakup aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków na potrzeby Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz remont i wyposażenie siedziby Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie, zajmującego się opieką nad dziećmi pochodzącymi z rodzin dotkniętych ubóstwem, niewydolnością wychowawczą rodziców oraz problemami alkoholowymi. Pozostałe środki wesprą ogólnopolskie działania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę” – napisał Quebonafide.

