Andrea Bocelli zaśpiewa na żywo w pustej katedrze. „Wierzę w moc wspólnej modlitwy"

„Wierzę w moc wspólnej modlitwy” – napisał Andrea Bocelli w oficjalnym oświadczeniu. „Wierzę w chrześcijańską Wielkanoc, uniwersalny symbol odrodzenia, którego wszyscy – wierzący czy nie – naprawdę teraz potrzebują. Dzięki muzyce transmitowanej na żywo połączymy miliony dłoni na całym świecie” – dodał słynny śpiewak. „Hojny, odważny i aktywny Mediolan i całe Włochy, będą wkrótce znowu wzorem renesansu, na który wszyscy czekamy z nadzieją. To będzie wielka radość doświadczyć tego w Duomo, w trakcie wielkanocnych uroczystości, które przywołają tajemnicę narodzin i odrodzenia" – kontynuował Andrea Bocelli w dalszej części oświadczenia.

O której i gdzie oglądać koncert?

Słynny śpiewak wystąpi w pustej Katedrze Narodzin św. Marii w Mediolanie w Niedzielę Wielkanocną. Włoskiemu wokaliście będzie towarzyszył jedynie organista Emanuele Vianelli. Co zrozumiałe, w koncercie nie weźmie udziału publiczność. To niezwykle wyjątkowe wydarzenie muzyczne będzie transmitowane w serwisie YouTube. Jak informuje Fox News, Andrea Bocelli wykona m.in. „Ave Maria” i „Sancta Maria”. Koncert zatytułowany „Bocelli: Music for Hope” rozpocznie się o godzinie 19.00.

