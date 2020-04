Niezwykły koncert Andrei Bocellego w pustej katedrze w Mediolanie

Gotycka katedra w Mediolanie to jedna z najbardziej znanych budowli sakralnych nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. W Wielkanoc z powodu pandemii koronawirusa nie mogli zebrać się w niej wierni. We wnętrzu świątyni odbędzie się za to wyjątkowy koncert Andrei Bocellego Music for Hope

„Wierzę w moc wspólnej modlitwy” – napisał Andrea Bocelli w oficjalnym oświadczeniu. „Wierzę w chrześcijańską Wielkanoc, uniwersalny symbol odrodzenia, którego wszyscy – wierzący czy nie – naprawdę teraz potrzebują. Dzięki muzyce transmitowanej na żywo połączymy miliony dłoni na całym świecie” – dodał słynny śpiewak. „Hojny, odważny i aktywny Mediolan i całe Włochy, będą wkrótce znowu wzorem renesansu, na który wszyscy czekamy z nadzieją. To będzie wielka radość doświadczyć tego w Duomo, w trakcie wielkanocnych uroczystości, które przywołają tajemnicę narodzin i odrodzenia" – kontynuował Andrea Bocelli w dalszej części oświadczenia.

Co zrozumiałe, w koncercie nie weźmie udziału publiczność. To niezwykle wyjątkowe wydarzenie muzyczne będzie transmitowane w serwisie YouTube. Koncert zatytułowany rozpocznie się o godzinie 19.00 w niedzielę wielkanocną 12 kwietnia.

