Anna Mucha na zdjęciach sprzed 30 lat. Tak wspomina początki swojej kariery

Anna Mucha jest znana z wielu ról filmowych i serialowych. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z produkcji takich jak "Panna Nikt", "Lista Schindlera", "Chłopaki nie płaczą", "Młode wilki", "Matki, żony i kochanki", "M jak miłość" czy "W rytmie serca". Kariera aktorki trwa już przeszło 30 lat. Z tej okazji Anna Mucha zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z pierwszego filmu, w którym miała okazję zagrać. Był to "Korczak" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Aktorka miała wówczas 10 lat.

Anna Mucha zdradziła, jak doszło do tego, że pojawiła się na castingu do produkcji. Nie żyję przeszłością, nie wspominam, ale obiecałam, że z okazji 30-lecia trochę pogrzebię w swojej pamięci. „A było to tak: na przesłuchanie (casting) do Wajdy miał jechać mój przyjaciel, ja miałam tylko towarzyszyć i popatrzeć jak wygląda wielki świat od kulis. Trochę przypadkiem wzięłam udział. Wygrałam rolę dziewczynki numer naście, jako tło, wypełnienie Domu Korczaka. Pamiętam, jak pierwszego dnia na planie Dziewczynka nr 1 dostała zadanie aktorskie, którego wykonania natychmiast odmówiła, popłakała się i zrezygnowała. Wtedy niewiele się zastanawiając podeszłam do takiego poważnego pana, który był w centrum wszystkich wydarzeń, i sięgając za jego rękaw powiedziałam: jak ona nie chce, to ja mogę to zrobić?. Pan powiedział charakterystycznym tonem: dziewczynko, to zagraj mi to, a później spytał, jak się nazywam: Ania Mucha proszę pana. I tak zostałam Muszką” – wspominała Mucha początki swojej kariery.

