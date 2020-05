Otwarcie kin i teatrów? „Nie możemy o tym myśleć w perspektywie kilku tygodni”

Pytany o to, kiedy Polacy będą mogli pójść do teatru, kina lub filharmonii szef resortu kultury Piotr Gliński powiedział: „ja bym chciał jutro, ale niestety nie możemy” . – Mamy stan epidemii, mamy poważne jednak problemy związane z sytuacją epidemiczną, nowe ogniska na Śląsku. Mimo że udaje nam się przejść przez ten stan epidemii w miarę, jak to jest możliwe, i relatywnie w porównaniu do innych krajów europejskich, nie najgorzej – ocenił. Zwrócił uwagę, że sytuacja w Polsce jest „wciąż bardzo poważna” .

Szef resortu kultury zapewnił, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego są „w tej chwili przygotowywane kolejne instrukcje dla naszych instytucji kultury” . – Ale same na przykład kina twierdzą, że muszą się przygotowywać bardzo długo do otwarcia, a poza tym takie otwarcie częściowe może po prostu z punktu widzenia biznesowego być nieopłacalne – argumentował.

Gliński wyjaśnił, że udostępnienie publiczności teatrów i kin nastąpi w czwartej fazie znoszenia obostrzeń. – Na razie nie możemy o tym myśleć w perspektywie kilku tygodni ze względów epidemicznych – wyjaśnił. – Jakiekolwiek zgromadzenia, które zagrażają rozprzestrzenianiem się epidemii, są bardzo niestety niebezpieczne – podkreślił wicepremier.

