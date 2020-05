III etap luzowania obostrzeń w kulturze. Co z działalnością kin?

Piotr Gliński zwrócił uwagę, że obecne zniesienie niektórych ograniczeń ma umożliwić maksymalnie bezpieczny powrót do częściowej aktywności ludzi kultury, co powinno pozytywnie wpłynąć również na ich sytuację ekonomiczną.

Indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych

Przywrócenie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych pozwoli m.in. na kontynuację procesu kształcenia i przygotowanie do egzaminów dyplomowych studentom specjalności instrumentalnych, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych (np. organy, klawesyn, perkusja, kontrabas, harfa). Zmiany pozwolą również studentom ostatnich lat uczelni plastycznych na ukończenie prac dyplomowych, które muszą być realizowane w pracowniach specjalistycznych.

Działalność kin plenerowych

Kina samochodowe i plenerowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów, którzy równocześnie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczalne mogą być tylko samochody osobowe.

Wznowienie prac na planach filmowych

Na wznawiających działalność planach filmowych zalecane jest m.in. by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury - w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Rekomenduje się też maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego i rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk, m.in. poprzez wydzielenie stref poruszania się po planie.

Wznowienie prób i ćwiczeń

W celu właściwego przygotowania przewidzianego w IV etapie powrotu do publicznych form kultury i rozrywki, konieczne jest też podjęcie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, m.in. odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Obecne złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych. Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Będzie też możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów.

Czytaj także:

MEN podało ważne dla uczniów i rodziców szczegóły powrotu do szkół. Będą konsultacje